Decreto Viminale, nuove regole per la dichiarazione telematica sul fondo per i minori allontanati

Decreto Viminale, nuove regole per la dichiarazione telematica sul fondo per i minori allontanatiSicurezza 16 Aprile 2026, di Redazione
Definite le modalità e le scadenze per i Comuni ai fini del riparto 2026 del fondo destinato all’assistenza dei minori allontanati dalla famiglia su disposizione dell’autorità giudiziaria. Previsto l’invio esclusivamente digitale dei dati di spesa, pena l’esclusione dai finanziamenti.
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