Costruttore responsabile anche per errori di progetto: la Cassazione ribadisce i limiti al “gradimento” dell’acquirente

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17028 del 25 giugno 2025, ha confermato un principio rilevante in materia di appalto e responsabilità del costruttore-venditore. Nel caso esaminato, la Corte ha cassato con rinvio una decisione della Corte d’Appello di Firenze del 2019, chiarendo che i vizi dell’immobile non riguardano soltanto eventuali esecuzioni non a regola d’arte, ma possono derivare anche da errori o imperfezioni presenti nella fase di progettazione.

I giudici hanno precisato che l’acquirente, anche se informato del progetto o favorevole a soluzioni innovative, non può per questo considerarsi consapevole e consenziente rispetto ai difetti che emergeranno una volta realizzato l’immobile. La funzionalità del bene e la sua idoneità all’uso devono comunque essere garantite, e l’appaltatore risponde dei gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 del Codice civile.

La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata, che tutela l’acquirente e definisce in modo rigoroso la responsabilità del costruttore, anche quando il vizio derivi da scelte progettuali errate e non solo da problemi esecutivi.

Fonte: rassegna massimario della Corte di Cassazione