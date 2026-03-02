Corte di Cassazione: servizio in ASL e IPAB non vale per graduatorie ATA

La Suprema Corte chiarisce che, ai fini delle graduatorie di terza fascia del personale non docente, il lavoro svolto presso Aziende sanitarie locali e IPAB non può essere equiparato a quello presso enti statali o locali

La Corte di Cassazione, Sezione L, con l’ordinanza n. 21477 del 26 luglio 2025, ha stabilito che il servizio prestato presso le Aziende sanitarie locali (ASL) e le IPAB non può essere considerato valido ai fini della formazione delle graduatorie di terza fascia del personale ATA per il triennio 2017-2019.

Secondo la Corte, infatti, non basta che tali enti rientrino nella più ampia definizione di “amministrazioni pubbliche” prevista dal decreto legislativo n. 165 del 2001: per essere computabile, il servizio deve essere prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali o patronati scolastici, come indicato dall’allegato A del d.m. n. 717 del 2014.

La decisione, presa dal Presidente Annalisa Di Paolantonio con estensore e relatore Dario Cavallari, conferma l’orientamento già espresso dalla Cassazione nelle sentenze n. 8627 del 2024 e n. 7321 del 2013.

