Corte di Cassazione: lavoro autonomo maschera del subordinato, risarcimento sì ma senza stabilizzazione

AGEL 2 Marzo 2026, di Redazione

La Suprema Corte chiarisce che chi presta lavoro con contratti autonomi che in realtà celano un rapporto subordinato non ottiene la trasformazione a tempo indeterminato, ma ha diritto a tutela economica e contributiva.

La Corte di Cassazione, Sezione L, con l’ordinanza n. 21527 del 26 luglio 2025, ha definito importanti principi sul lavoro pubblico privatizzato. In caso di una serie di contratti di lavoro autonomo che nascondono un rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore non può ottenere la conversione automatica del contratto in uno a tempo indeterminato.

Tuttavia, la Corte ha stabilito che resta valido il diritto alla tutela economica prevista dall’articolo 2126 del Codice civile, alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale e al trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso.

La decisione conferma che la moltiplicazione di contratti autonomi non può servire a eludere le tutele del lavoro subordinato, garantendo comunque al lavoratore un rimedio economico e previdenziale, senza modificare la natura formale del rapporto.

