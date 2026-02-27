Corte di Cassazione conferma: superminimo non trasferibile in caso di cambio appalto

La Corte di Cassazione, Sezione L, con l’ordinanza n. 20569 del 22 luglio 2025, ha confermato che il cosiddetto “superminimo” non è trasferibile quando un lavoratore cambia appalto. Nel caso esaminato, un dipendente di una società multiservizi aveva chiesto il pagamento di somme aggiuntive percepite con il precedente datore di lavoro, ma non riconosciute dal nuovo.

I giudici hanno precisato che né l’articolo 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro delle multiservizi – che tutela le condizioni economiche di miglior favore in caso di rinnovo – né il principio di irriducibilità della retribuzione si applicano in caso di mutamento delle mansioni dovuto a cambio appalto. Questo perché le indennità come il superminimo compensano particolari modalità di lavoro o fattori di maggiore gravosità, condizioni che possono venire meno con la nuova organizzazione.

Nel caso specifico, il ricorso è stato rigettato perché il nuovo contratto presentava differenze significative rispetto al precedente, sia nell’oggetto dell’appalto sia nella composizione della squadra di lavoro, giustificando così il mancato trasferimento del superminimo.

La sentenza ribadisce l’orientamento della giurisprudenza secondo cui i diritti economici legati a particolari mansioni non si trasmettono automaticamente al nuovo datore di lavoro in caso di cambio appalto.

Riferimenti: Contratti collettivi multiservizi 2017, articoli 4 e 9; Codice Civile, articoli 2099 e 2103; Corte Costituzionale.