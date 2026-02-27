Corte dei conti: il potere riduttivo dell’addebito resta discrezionale

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con la sentenza n. 82/2026 ha chiarito il principio di diritto relativo all’esercizio del potere riduttivo dell’addebito in materia di responsabilità amministrativa. Secondo la Corte, introdotta la Riforma 2026, la riduzione del danno erariale non opera in modo automatico o generalizzato, ma resta rimessa alla discrezionalità del giudice contabile, che deve valutare attentamente le specificità di ciascun caso.

Il giudice deve applicare le norme alla luce dei principi costituzionali e del diritto eurounitario, garantendo l’effetto utile delle regole europee sul bilancio e la gestione delle risorse pubbliche. In particolare, la responsabilità dei funzionari pubblici continua a essere limitata al dolo o alla colpa grave, mentre l’esercizio del potere di riduzione deve considerare circostanze oggettive e soggettive che ne giustifichino l’uso.

La Corte ha sottolineato che un’applicazione automatica della riduzione del danno rischierebbe di compromettere le funzioni compensativa e deterrente dell’azione risarcitoria, indebolendo la tutela delle risorse pubbliche e il principio secondo cui l’illecito non può diventare fonte di vantaggio per il responsabile. Il principio stabilito garantisce quindi un equilibrio tra responsabilità del funzionario e protezione dell’interesse pubblico.