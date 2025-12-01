Corte costituzionale: legittima la proroga sarda sull’impiego dei medici di base in quiescenza

AGEL 1 Dicembre 2025, di Redazione

Respinta la questione di legittimità sulla norma che consente alle Asl della Sardegna di continuare a utilizzare medici pensionati per garantire l’assistenza primaria nelle aree scoperte.

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 177 depositata oggi, ha dichiarato infondata la questione di legittimità relativa all’articolo 1, comma 1, della legge regionale sarda numero 2 del 2025. La norma proroga fino al 30 giugno 2025, o comunque fino alla conclusione delle nuove procedure di assegnazione delle sedi, la possibilità per le Asl di impiegare medici di medicina generale in quiescenza, anche con contratti libero professionali, nei progetti di assistenza primaria e continuità assistenziale nelle aree più disagiate.

Il Governo aveva già contestato la disciplina originaria, ma il ricorso era stato respinto con la sentenza numero 84 del 2025. La Corte, nella nuova pronuncia, ha sostanzialmente confermato quella valutazione, riconoscendo che la proroga risponde alla situazione contingente di carenza di personale e alla necessità di garantire la copertura del servizio.

Secondo i giudici, la disposizione rientra nella competenza legislativa regionale in materia di tutela della salute, in particolare per quanto riguarda l’organizzazione dell’assistenza primaria. Non sussiste dunque la denunciata violazione dell’ordinamento civile, competenza esclusiva dello Stato, avanzata nel ricorso.

