Convalida o rinnovo? Il Consiglio di Stato chiarisce le regole sulle delibere consiliari

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8881 del 12 novembre 2025, ha fatto chiarezza sulla differenza tra convalida e rinnovo delle delibere consiliari. Nel caso esaminato, alcune delibere comunali erano state impugnate perché le convocazioni presentavano gravi difetti procedurali: mancava l’indicazione dell’ordine del giorno, delle modalità di celebrazione, del giorno e dell’orario delle sedute, nonché della sala prescelta.

Secondo i giudici, queste violazioni non possono essere sanate con la convalida, perché riguardano la sostanza dell’atto e compromettono la possibilità per i consiglieri di partecipare pienamente alla discussione. L’unica strada percorribile in questi casi è il rinnovo dell’atto, che produce effetti ex nunc, ossia dalla nuova approvazione in avanti.

La convalida, invece, resta uno strumento utile per correggere vizi formali o procedurali minori, consentendo di consolidare gli effetti dell’atto fin dalla sua origine (efficacia ex tunc). Si tratta di un provvedimento autonomo, che si collega all’atto invalido, mantenendone gli effetti senza crearne di nuovi.

La sentenza conferma così l’importanza di rispettare le regole di convocazione e chiarisce quando è possibile intervenire con la convalida e quando è necessario adottare un nuovo provvedimento. Un principio che tutela il diritto dei consiglieri e la regolarità dell’azione amministrativa.

Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato