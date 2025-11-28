Contratti pubblici, l’aggiudicazione va pubblicata subito sulla piattaforma telematica

AGEL 28 Novembre 2025, di Redazione

Il T.A.R. Sicilia chiarisce che il termine per impugnare decorre solo dopo la pubblicazione degli atti di gara. Ritardi ingiustificati compromettono la legittimità della procedura

Articoli correlati
AGEL

P.A. non automaticamente responsabile per i danni causati dai randagi

AGEL

Sanzioni amministrative: l’inerzia della P.A. non annulla l’illecito

AGEL

La Cassazione: rimborsi sulla dismissione degli immobili degli enti previdenziali calcolati sul prezzo effettivamente pagato

AGEL

Costruttore responsabile anche per errori di progetto: la Cassazione ribadisce i limiti al “gradimento” dell’acquirente

AGEL

Cassazione: l’accettazione dell’opera non esclude la garanzia per vizi occulti

Il T.A.R. per la Sicilia (Sez. III, 24 ottobre 2025, n. 2348) ribadisce l’obbligo delle amministrazioni pubbliche di pubblicare tempestivamente sulla piattaforma telematica l’offerta dell’operatore economico aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti connessi.

Secondo la sentenza, il termine per impugnare un’aggiudicazione decorre solo dal momento in cui gli atti sono effettivamente disponibili online, garantendo così la piena conoscenza del provvedimento da parte degli interessati. Ritardi ingiustificati nella pubblicazione, come quello registrato nel caso esaminato – oltre due mesi dopo l’adozione dell’atto – violano il principio di buona fede e possono compromettere la legittimità della procedura.

Il T.A.R. conferma l’orientamento già espresso dal Consiglio di Stato e dal C.G.A., sottolineando l’importanza della trasparenza e della tempestività nella gestione dei contratti pubblici.

Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica