Contratti pubblici, l’aggiudicazione va pubblicata subito sulla piattaforma telematica

Contratti pubblici, l’aggiudicazione va pubblicata subito sulla piattaforma telematicaAGEL 28 Novembre 2025, di Redazione
Il T.A.R. Sicilia chiarisce che il termine per impugnare decorre solo dopo la pubblicazione degli atti di gara. Ritardi ingiustificati compromettono la legittimità della procedura
Cerca
ANCI Risponde
Cerca
Notizie
- AGEL
- Agricoltura
- Anagrafe
- ANCI
- Anci Digitale
- Appalti
- Banda Ultra Larga
- Commercio
- Comunicazione
- Cooperazione
- Cultura
- Economia
- Edilizia
- Editoriale
- Elezioni
- Energia e Ambiente
- Enti locali
- Finanza locale
- Formazione
- Governo
- Immigrazione
- Infrastrutture
- Innovazione
- Lavoro
- Legalità
- Mobilità
- Personale
- Polizia locale
- Previdenza
- Privacy
- Protezione civile
- Pubblica amministrazione
- Salute
- Scuola
- Servizi
- Sicurezza
- Sisma
- Solidarietà
- Sport
- Trasparenza
- Tributi
- Turismo
- Unione europea
- Urbanistica
- Welfare