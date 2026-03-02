Contabilità pubblica, la Corte dei conti ribadisce il principio di unicità del conto

AGEL 2 Marzo 2026, di Redazione

Irregolare il rendiconto che include solo una parte delle riscossioni: l’agente contabile deve rappresentare l’intera gestione finanziaria, anche senza ammanchi

La Sezione giurisdizionale per la Toscana della Corte dei conti ha riaffermato un principio centrale della contabilità pubblica: il conto giudiziale dell’agente contabile deve rappresentare l’intera gestione finanziaria dell’esercizio e non può essere limitato a una sola modalità di riscossione.

Secondo i giudici, il rendiconto annuale deve rispettare il principio di unicità del conto, che impone di includere tutti i movimenti contabili relativi alle entrate gestite, indipendentemente dal canale utilizzato per i pagamenti. Non è quindi ammissibile una contabilità “parcellizzata” — ad esempio separando incassi in contanti e pagamenti tramite conto corrente — salvo specifiche previsioni normative o organizzative che autorizzino conti distinti.

La Corte sottolinea che l’obbligo di rendicontazione grava sull’agente contabile in quanto tale e non può essere circoscritto alla sola gestione materiale della cassa. Il conto giudiziale deve offrire una rappresentazione completa e coerente della gestione, eventualmente acquisendo i dati necessari dagli uffici competenti.

Nel caso esaminato, pur in assenza di ammanchi o responsabilità patrimoniali, la mancata inclusione di tutte le entrate ha determinato l’irregolarità formale del conto. La decisione evidenzia come la correttezza della rendicontazione contabile costituisca un valore autonomo, distinto dall’accertamento di eventuali danni erariali.

La pronuncia conferma dunque che la regolarità del conto non dipende solo dal pareggio finanziario, ma anche dal rispetto delle regole formali e dei principi generali che governano la contabilità degli agenti pubblici.

