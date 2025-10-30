Consiglio di stato: sì alla decadenza dall’assegnazione dei lotti Pip per mancato conguaglio

AGEL 30 Ottobre 2025, di Redazione

La decadenza dall’assegnazione dei lotti Pip per mancato versamento del conguaglio è legittima se prevista dal bando, con obbligo di restituzione delle somme riscosse

Articoli correlati
AGEL

Espropriazione e risarcimento, la cassazione fissa il termine per l’opposizione al decreto di acquisizione

AGEL

Corte dei conti: anche l’Ente locale può interrompere la prescrizione sulla sanzione per dissesto

AGEL

Sorpreso con lo smartphone, l’esame è nullo: per il Consiglio di Stato l’esclusione è proporzionata

AGEL

Centri per il rimpatrio: le associazioni possono fare ricorso, esclusa l’applicazione della disciplina penitenziaria

AGEL

Rinnovabili, il Consiglio di Stato frena le regioni: illegittima la disciplina transitoria

Il Consiglio di Stato ha stabilito che l’omesso versamento del conguaglio dovuto per l’adeguamento del prezzo di cessione di un lotto rientrante nel Piano Insediamenti Produttivi (PIP) può legittimamente portare alla decadenza dall’assegnazione.

La sentenza, emessa dalla Sezione VII (n. 7171 del 1° settembre 2025), sottolinea che questa conseguenza è valida solo qualora sia espressamente prevista dal bando di assegnazione.

I punti chiave della decisione

  • Causa di decadenza: il mancato pagamento della somma di conguaglio, necessaria per allineare il prezzo di cessione del lotto al Quadro Economico Generale (QEG), è una motivazione legittima per la revoca dell’assegnazione.
  • Condizione necessaria: la legittimità della decadenza è subordinata alla chiara previsione di tale clausola nel bando.
  • Conseguenza: la decadenza impone all’Amministrazione l’obbligo di restituire all’assegnatario le somme eventualmente già versate come corrispettivo.

In sintesi, la pronuncia chiarisce che il rispetto degli oneri finanziari, se richiesto dal bando anche in fase successiva (tramite conguaglio), è una condizione essenziale per mantenere l’assegnazione del lotto PIP.

Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica