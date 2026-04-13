Consiglio di Stato: nei procedimenti VIA/VAS dei progetti PNIEC restano perentori i termini e il criterio di priorità non deroga all’istruttoria

Con la sentenza n. 2080 del 13 marzo 2026, il Consiglio di Stato interviene nuovamente sui procedimenti di valutazione ambientale (VIA/VAS) relativi ai progetti del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), fornendo chiarimenti su gestione dei contrasti tra amministrazioni, ruolo del Consiglio dei ministri e disciplina dei termini.

I giudici amministrativi precisano innanzitutto che, in caso di conflitto tra amministrazioni statali nell’ambito dei procedimenti VIA/VAS, l’unico strumento previsto dall’ordinamento per superare lo stallo è il deferimento della questione al Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400 del 1988. Tale passaggio costituisce un atto idoneo a far venir meno l’inerzia dell’amministrazione procedente, con conseguente improcedibilità del ricorso contro il silenzio.

La delibera del Consiglio dei ministri, inoltre, viene qualificata come atto autonomo di alta amministrazione, volto a comporre e armonizzare gli interessi pubblici contrapposti, e non come atto politico né come provvedimento di altra amministrazione.

Sul piano dei tempi procedimentali, il Consiglio di Stato ribadisce la natura perentoria dei termini di conclusione delle procedure di VIA, chiarendo che le regole di priorità previste per i progetti con maggiore impatto economico o strategici per il PNIEC non comportano alcuna deroga a tale principio. Anche i progetti non prioritari devono essere comunque avviati e istruiti, pur senza poter scavalcare quelli prioritari solo in ragione dell’ordine cronologico di presentazione.

Infine, la decisione conferma che le modifiche normative intervenute nel 2024 non hanno inciso su tale assetto: resta ferma la necessità di garantire sia la gestione ordinata delle istruttorie sia il rispetto dei termini, senza automatismi che alterino il sistema delle priorità.