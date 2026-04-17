Consiglio di Stato: l’autotutela della PA è soggetta a limiti temporali e tutela dell’affidamento del privato

Con la sentenza 5 marzo 2026, n. 1761 (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6873/2025 R.G.), Palazzo Spada ribadisce i principi cardine in materia di autotutela amministrativa e limiti al potere di annullamento d’ufficio.

In particolare, il Collegio riafferma che l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti favorevoli al privato è soggetto ai vincoli dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, che impone il rispetto di un termine massimo di esercizio del potere (per gli atti ampliativi) e, in ogni caso, del parametro del “termine ragionevole”. Tale limite non è meramente ordinatorio, ma incide sulla stessa legittimità dell’esercizio del potere di riesame.

Decorso tale arco temporale, l’interesse pubblico al ripristino della legalità non è più sufficiente a giustificare l’intervento in autotutela, prevalendo l’esigenza di stabilità dei rapporti giuridici e la tutela dell’affidamento ingenerato nel destinatario del provvedimento.

La decisione chiarisce inoltre che il potere di autotutela non può essere concepito come inesauribile, ma deve essere esercitato in coerenza con il principio di certezza del diritto e con la progressiva stabilizzazione delle situazioni giuridiche consolidate.

Il Consiglio di Stato ribadisce infine la distinzione tra aggiudicazione e stipula del contratto: l’aggiudicazione costituisce un atto idoneo a generare affidamento e non può essere degradato a fase priva di rilevanza giuridica ai fini dell’applicazione dei limiti all’autotutela, indipendentemente dalla successiva fase contabile o contrattuale.

In questo quadro, il sistema amministrativo viene ricondotto a una logica di equilibrio tra legalità e stabilità, nella quale il potere di riesame non può tradursi in una riapertura indefinita delle procedure ormai concluse.