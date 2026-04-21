Consiglio di Stato: gli atti meramente confermativi non sono impugnabili e restano fermi i giudicati amministrativi

AGEL 21 Aprile 2026, di Redazione

Con sentenza n. 03075/2026 (Reg. prov. coll.), Sez. II, il Consiglio di Stato ribadisce che la conferma di un precedente diniego non riapre il termine di impugnazione e non consente di superare il giudicato né gli effetti ormai esauriti del rapporto

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Con la sentenza n. 03075/2026, pubblicata il 20 aprile 2026 (ricorso n.r.g. 2796/2025), la Sezione II del Consiglio di Stato torna a chiarire i confini tra atti meramente confermativi e atti autonomamente lesivi, riaffermando un principio consolidato in materia di giustizia amministrativa.

Il Collegio ha precisato che un provvedimento che si limiti a ribadire un precedente diniego, senza svolgere una nuova istruttoria né una rinnovata valutazione degli interessi, non assume autonoma natura provvedimentale. Si tratta, in questi casi, di un atto meramente confermativo, che non riapre i termini per l’impugnazione e non consente di rimettere in discussione decisioni ormai consolidate.

La pronuncia ribadisce inoltre che l’efficacia delle sentenze della Corte costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti e del giudicato amministrativo, che non può essere inciso da successive sopravvenienze normative o interpretative. In altri termini, la declaratoria di illegittimità costituzionale non incide sulle situazioni già definite in via definitiva.

Il Consiglio di Stato richiama così il principio di stabilità delle decisioni amministrative e giurisdizionali, sottolineando che la tutela dell’interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici prevale sulla riapertura di vicende ormai concluse.

La sentenza conferma anche che, in assenza di una nuova attività istruttoria, non trova applicazione l’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto, previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990, proprio perché manca un vero e proprio nuovo procedimento amministrativo.

Il principio riaffermato dalla Sezione II si inserisce nel solco di un orientamento consolidato: gli atti meramente confermativi non hanno autonoma lesività e non possono essere utilizzati per riaprire termini decaduti o superare decisioni già coperte da giudicato.

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