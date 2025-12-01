Condono edilizio e accertamento di conformità: necessario il preavviso di rigetto

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana chiarisce che anche le istanze di regolarizzazione edilizia devono rispettare le garanzie procedimentali previste dalla legge.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 846 del 3 novembre 2025, ha stabilito che il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 si applica anche alle istanze di condono edilizio e agli accertamenti di conformità.

In pratica, prima di respingere una richiesta di regolarizzazione edilizia, l’amministrazione deve comunicare al privato i motivi che potrebbero ostacolare l’accoglimento dell’istanza, garantendo così il diritto di partecipazione al procedimento. L’omissione di questo passaggio costituisce un vizio procedurale che può portare all’annullamento del diniego, purché il richiedente dimostri come le informazioni aggiuntive avrebbero potuto influire sulla decisione finale.

La pronuncia si allinea con precedenti orientamenti del Consiglio di Stato e del medesimo Consiglio di giustizia amministrativa, consolidando l’applicazione generale del preavviso di rigetto anche nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica.

Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato

