Condono edilizio e accertamento di conformità: necessario il preavviso di rigetto

Condono edilizio e accertamento di conformità: necessario il preavviso di rigettoAGEL 1 Dicembre 2025, di Redazione
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana chiarisce che anche le istanze di regolarizzazione edilizia devono rispettare le garanzie procedimentali previste dalla legge.
