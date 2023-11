Condizioni inumane e degradanti in un centro (CIE): azione popolare per lesione dell’identità cittadina

In tema di azione popolare comunale, ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale all’identità cittadina, in conseguenza della negazione della dignità delle persone trattenute nel centro di identificazione ed espulsione (CIE) in condizioni inumane e degradanti, non è sufficiente la lesione di valori coincidenti con quelli enunciati nello statuto dell’ente locale, dovendosi dimostrare come la predetta lesione abbia concretamente inciso sul sentimento dell’intera comunità cittadina e quali ripercussioni essa abbia prodotto sul sentimento e sull’agire di quest’ultima, ispirati a quei valori umanitari e solidaristici, espressamente sanciti nello statuto,così da giustificare il risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa.

Fonte: Corte di Cassazione