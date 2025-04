Condizione ai fini della proponibilità della domanda risarcitoria nel caso di sinistro cagionato da veicolo non assicurato

La Corte di Cassazione Sez. 3 Civile, con l’ordinanza n. 1971/2025 ha affermato che nel caso di sinistro cagionato da veicolo non assicurato, ai fini della proponibilità della domanda è necessario che la richiesta di risarcimento di cui all’art. 287 c.ass. contenga le indicazioni previste dagli artt. 148 e 149 c.ass., ricorrendo anche nei confronti dell’impresa designata la medesima ratio deflattiva del contenzioso e l’obbligo reciproco di leale collaborazione, in aderenza alle finalità solidaristiche del Fondo di garanzia per le vittime della strada e alle istanze di effettività della tutela delle vittime di sinistri.



Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 283 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 287 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 149 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15445 del 2021 Rv. 661671-01, N. 32919 del 2022 Rv. 666114- 01, N. 30091 del 2024 Rv. 673162-01

Fonte: Massimario della Corte di Cassazione