Concorso docenti, legittima la pubblicazione solo della graduatoria dei vincitori

AGEL 4 Dicembre 2025, di Redazione

Il TAR Lazio conferma che la normativa sui concorsi per insegnanti non obbliga la pubblicazione degli idonei, garantendo comunque la possibilità di scorrimento della graduatoria.

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 18088 del 29 ottobre 2025, ha stabilito che nei concorsi ordinari per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria è legittima la formazione e pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori. La decisione riguarda i concorsi banditi annualmente per posti comuni e di sostegno.

Secondo il Tribunale, la legge non richiede la pubblicazione di graduatorie separate degli idonei: la mancata diffusione di questi elenchi non impedisce lo scorrimento della graduatoria a seguito di eventuali rinunce dei vincitori. I candidati possono comunque verificare la propria posizione tramite accesso agli atti.

Il Collegio ha inoltre sottolineato che la disciplina concorsuale, in linea con le missioni del PNRR, mira a ridurre la precarietà tra gli insegnanti e a velocizzare le procedure di reclutamento, senza ledere diritti costituzionali o comunitari. La sentenza conferma orientamenti recenti del Consiglio di Stato e del TAR Lazio.

Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato

