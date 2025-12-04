Concorso docenti, legittima la pubblicazione solo della graduatoria dei vincitori

Concorso docenti, legittima la pubblicazione solo della graduatoria dei vincitoriAGEL 4 Dicembre 2025, di Redazione
Il TAR Lazio conferma che la normativa sui concorsi per insegnanti non obbliga la pubblicazione degli idonei, garantendo comunque la possibilità di scorrimento della graduatoria.
