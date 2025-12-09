Comune in giudizio: la rappresentanza può spettare ai dirigenti

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17679 del 30 giugno 2025, ha stabilito che nei Comuni la rappresentanza processuale non è prerogativa esclusiva del sindaco. Lo statuto comunale può legittimamente affidare il compito di stare in giudizio ai dirigenti o ad altri esponenti apicali della struttura burocratica, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza.

In pratica, qualora lo statuto preveda che la gestione del contenzioso sia affidata al dirigente dell’ufficio legale, quest’ultimo può costituirsi in giudizio senza necessità di una procura specifica, oppure delegare la difesa a un legale interno o esterno, inclusa la difesa in Cassazione, se abilitato. Rimane ferma l’esclusiva del sindaco solo nei casi in cui lo statuto o il regolamento non contengano previsioni in materia.

La decisione conferma e aggiorna precedenti orientamenti, sottolineando come la flessibilità nella gestione legale del Comune sia compatibile con il sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali.

Fonte: rassegna massimario della Corte di Cassazione