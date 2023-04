Compatibilità delle strutture funzionali alla balneazione con le esigenze di tutela del paesaggio

La realizzazione di strutture funzionali alla balneazione costituisce una modalità di utilizzo del bene paesaggistico che non può tradursi nella deprivazione del valore naturalistico e culturale, che deve essere preservato in modo prioritario; alla luce dei principi costituzionali, infatti, le possibilità di sfruttamento per ragioni turistiche e ricreative sono da considerarsi secondarie rispetto alla prioritaria esigenza di tutela della costa. Pertanto, qualora una disposizione legislativa regionale consenta il mantenimento, per l’intero anno solare, delle strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile amovibilità, tale norma non va intesa nel senso che impone, quale regola ordinaria, il mantenimento delle strutture per l’intero anno solare, bensì come eccezione limitata ai casi in cui tale possibilità non incida sulle predette esigenze di tutela paesaggistica (1).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, n. 11699 del 2022; Cons. Stato, sez. VI, n. 8083 del 2021;

(2) Difformi: non risultano precedenti difformi.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it