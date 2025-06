Circolazione stradale: l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientrante nel limite della prevedibilità

La Corte di Cassazione Sez. 4 Penale, con la sentenza n. 8870 (dep. 04/03/2025) ha affermato, sinteticamente nella massima diffusa dagli uffici della Corte, che in tema di circolazione stradale, il principio dell’affidamento trova temperamento nell’opposto principio secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientrante nel limite della prevedibilità.



Il pronunciamento riguarda una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l’affermazione di responsabilità, per omicidio colposo, del conducente di un autocarro che, nell’effettuare una svolta a destra, non si era avveduto del sopraggiungere di un ciclista proveniente dalla pista ciclabile parallela alla via da lui percorsa, impattando contro il velocipede, nel mentre questo era impegnato nell’attraversamento delle strisce pedonali, manovra imprudente, ma rientrante nei parametri della prevedibilità.



Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 bis CORTE COST., Cod. Strada art. 141 CORTE COST.



Fonte: Massimario della Corte di Cassazione