Certificazione SA 8000: nessun accreditamento obbligatorio per il punteggio premiale nelle gare

AGEL 19 Dicembre 2025, di Redazione

Il Consiglio di Stato chiarisce che la certificazione SA 8000 può essere valida anche se rilasciata da soggetti non accreditati, in quanto la norma è di natura privatistica e non rientra nel sistema europeo di accreditamento.

Articoli correlati
AGEL

Richiedenti protezione internazionale: il silenzio della pubblica amministrazione non basta

AGEL

Assegno divorzile e TFR: diritto confermato anche se a fini assistenziali

AGEL

ICI, senza denuncia delle variazioni niente agevolazioni per il contribuente

AGEL

Ici, i valori comunali delle aree edificabili non sono vincolanti per il giudice

AGEL

Assunzioni nelle società pubbliche: stop alla stabilizzazione dei contratti nulli

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9227 del 25 novembre 2025, ha stabilito che per il rilascio del punteggio premiale nelle gare pubbliche relativo alla certificazione SA 8000 non è necessario che il soggetto certificatore sia accreditato. La SA 8000, norma di responsabilità sociale delle imprese pubblicata dall’istituto americano SAI, ha carattere privatistico e non è soggetta a un sistema di accreditamento europeo o nazionale riconosciuto, come previsto dal regolamento CE n. 765/2008.

La sezione V della Corte ha sottolineato che la lex specialis di gara non era stata contestata e che, nel caso esaminato, la certificazione era stata rilasciata da un’azienda non accreditata da SAI ma legittimata a certificare la conformità al sistema SA 8000:2014. Questo standard, adottato a livello mondiale, rappresenta uno dei più avanzati nel campo della responsabilità sociale delle imprese.

Secondo la giurisprudenza precedente, l’assenza di un sistema pubblicistico di attestazione non invalida la certificazione, che rimane valida ai fini del punteggio premiale previsto dalle gare pubbliche.

Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica