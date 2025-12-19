Certificazione SA 8000: nessun accreditamento obbligatorio per il punteggio premiale nelle gare

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9227 del 25 novembre 2025, ha stabilito che per il rilascio del punteggio premiale nelle gare pubbliche relativo alla certificazione SA 8000 non è necessario che il soggetto certificatore sia accreditato. La SA 8000, norma di responsabilità sociale delle imprese pubblicata dall’istituto americano SAI, ha carattere privatistico e non è soggetta a un sistema di accreditamento europeo o nazionale riconosciuto, come previsto dal regolamento CE n. 765/2008.

La sezione V della Corte ha sottolineato che la lex specialis di gara non era stata contestata e che, nel caso esaminato, la certificazione era stata rilasciata da un’azienda non accreditata da SAI ma legittimata a certificare la conformità al sistema SA 8000:2014. Questo standard, adottato a livello mondiale, rappresenta uno dei più avanzati nel campo della responsabilità sociale delle imprese.

Secondo la giurisprudenza precedente, l’assenza di un sistema pubblicistico di attestazione non invalida la certificazione, che rimane valida ai fini del punteggio premiale previsto dalle gare pubbliche.

Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato