Certificazione SA 8000: nessun accreditamento obbligatorio per il punteggio premiale nelle gare

Certificazione SA 8000: nessun accreditamento obbligatorio per il punteggio premiale nelle gareAGEL 19 Dicembre 2025, di Redazione
Il Consiglio di Stato chiarisce che la certificazione SA 8000 può essere valida anche se rilasciata da soggetti non accreditati, in quanto la norma è di natura privatistica e non rientra nel sistema europeo di accreditamento.
