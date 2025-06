Certificazione di parità di genere: consentito l’avvalimento

I giudici della quarta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 5345/2025, hanno stabilito che è consentito il ricorso all’avvalimento per comprovare il possesso della certificazione di parità di genere, ex art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36 del 2023; tuttavia, è necessario che il predetto contratto di avvalimento individui le risorse umane e materiali, i protocolli organizzativi ed i piani aziendali, espressione del know how specifico attestato dalla certificazione, pena la nullità del contratto stesso ex art. 104, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023 (1).





(1) Conformi: T.a.r. per le Marche, sez. I, 7 novembre 2024, n. 862; T.a.r per la Toscana, sez. I, 10 giugno 2025, n. 1026

Difformi: T.r.g.a., Bolzano, n. 54 del 2025.

Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato