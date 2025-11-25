Cassazione: l’accettazione dell’opera non esclude la garanzia per vizi occulti

AGEL 25 Novembre 2025, di Redazione

La Corte ribadisce che i difetti nascosti o le difformità emerse dopo la consegna restano coperti dalle garanzie previste dal Codice Civile.

Articoli correlati
AGEL

La Cassazione: rimborsi sulla dismissione degli immobili degli enti previdenziali calcolati sul prezzo effettivamente pagato

AGEL

Costruttore responsabile anche per errori di progetto: la Cassazione ribadisce i limiti al “gradimento” dell’acquirente

AGEL

Cassazione: la revoca della patente per guida in stato di ebbrezza resta legittima

AGEL

Gara pubblica: esclusione legittima se le offerte provengono da un unico centro decisionale

AGEL

Opere sui beni demaniali: alla scadenza della concessione diventano automaticamente dello Stato

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17028 del 25 giugno 2025, ha chiarito i limiti della garanzia del costruttore in caso di vizi o difformità delle opere. La decisione riguarda un contenzioso tra Verino Mario Ettore e Varano Andrea relativo a un contratto di appalto.

Secondo la Corte, l’accettazione dell’opera da parte del committente può escludere la responsabilità del costruttore solo per i vizi già percepibili al momento della consegna. Per i vizi occulti o le difformità che si manifestano successivamente restano invece valide le garanzie previste dagli articoli 1490, 1495 e 1669 del Codice Civile.

La sentenza conferma che la semplice accettazione non può esonerare il costruttore dalla responsabilità per difetti non immediatamente rilevabili, tutelando così il committente anche dopo la consegna dell’immobile.

Fonte: rassegna massimario della Corte di Cassazione

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica