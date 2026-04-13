Cassazione: la prescrizione del risarcimento decorre dall’annullamento dell’atto amministrativo

La Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27856 del 20 ottobre 2025, ha fornito chiarimenti in materia di responsabilità della pubblica amministrazione e decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Il caso riguardava il pregiudizio subito da un soggetto che aveva fatto affidamento in buona fede su un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annullato in autotutela. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 24 maggio 2022, aveva rigettato la domanda risarcitoria, decisione poi confermata in sede di legittimità.

La Suprema Corte ha ribadito che il termine di prescrizione, ai sensi dell’art. 2935 del codice civile, decorre dal momento in cui interviene l’annullamento dell’atto amministrativo, e non già dal successivo e definitivo accertamento giudiziale della legittimità di tale annullamento.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, il fondamento della domanda risarcitoria non risiede nell’illegittimità del provvedimento di autotutela, ma nella scorrettezza originaria dell’azione amministrativa che ha generato l’affidamento incolpevole del privato. È dunque da tale momento che il diritto può essere fatto valere e inizia a decorrere la prescrizione.

La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza già espressa dalle Sezioni Unite e da precedenti pronunce della Cassazione in materia di responsabilità della pubblica amministrazione e tutela dell’affidamento.