Cassazione: la prescrizione del risarcimento decorre dall’annullamento dell’atto amministrativo

Cassazione: la prescrizione del risarcimento decorre dall’annullamento dell’atto amministrativoAGEL 13 Aprile 2026, di Redazione
Per la Terza Sezione civile il termine per chiedere il danno da affidamento incolpevole su un provvedimento ampliativo illegittimo, poi annullato in autotutela, inizia a decorrere dal momento dell’annullamento e non dal successivo accertamento giudiziale della sua legittimità
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