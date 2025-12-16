Carta docente: la competenza del giudice si determina secondo la sede di servizio attuale

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16005 del 15 giugno 2025, ha stabilito che nelle controversie riguardanti il diritto dei docenti a tempo determinato di accedere alla cosiddetta carta del docente, la competenza territoriale deve essere individuata in base alla sede in cui il docente presta effettivamente servizio al momento del deposito del ricorso.

Secondo i giudici, anche se il docente ha avuto contratti a termine presso istituti in diverse aree territoriali, l’oggetto della controversia impone di considerare unitariamente i contratti passati e quello attuale. Ciò consente di valorizzare la continuità del servizio e di garantire l’attualità dell’inserimento nel sistema scolastico, condizione necessaria per ottenere l’adempimento in forma specifica del diritto alla carta docente.

La pronuncia conferma e applica principi già affermati in materia di pubblico impiego, ribadendo l’importanza del criterio della sede di effettiva prestazione per determinare quale giudice sia competente a decidere la controversia.

Riferimenti normativi richiamati: articoli 45 e 413 c.p.c., legge 107/2015 art. 1, comma 121, oltre a precedenti ordinanze della Corte (n. 506/2019 e n. 29961/2023).

Fonte: rassegna massimario della Corte di Cassazione