Carta docente: la competenza del giudice si determina secondo la sede di servizio attuale

AGEL 16 Dicembre 2025, di Redazione

La Corte di Cassazione chiarisce che, anche per i docenti a tempo determinato, la competenza territoriale si basa sul luogo in cui si presta servizio al momento della domanda, assicurando continuità tra contratti diversi

Articoli correlati
AGEL

Esclusione del cumulo tra indennità di esproprio e diritti edificatori: chiarimenti del Consiglio di Stato

AGEL

La Corte UE chiarisce: titoli non ufficiali esteri non obbligano al riconoscimento in Italia

AGEL

Urbanistica e VAS: l’interesse a ricorrere richiede un nesso concreto

AGEL

Oneri edilizi e Piano casa: il Consiglio di Stato rimette la parola alla Consulta

AGEL

SCIA commerciale e false dichiarazioni: resta il termine dei 60 giorni per il potere inibitorio

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16005 del 15 giugno 2025, ha stabilito che nelle controversie riguardanti il diritto dei docenti a tempo determinato di accedere alla cosiddetta carta del docente, la competenza territoriale deve essere individuata in base alla sede in cui il docente presta effettivamente servizio al momento del deposito del ricorso.

Secondo i giudici, anche se il docente ha avuto contratti a termine presso istituti in diverse aree territoriali, l’oggetto della controversia impone di considerare unitariamente i contratti passati e quello attuale. Ciò consente di valorizzare la continuità del servizio e di garantire l’attualità dell’inserimento nel sistema scolastico, condizione necessaria per ottenere l’adempimento in forma specifica del diritto alla carta docente.

La pronuncia conferma e applica principi già affermati in materia di pubblico impiego, ribadendo l’importanza del criterio della sede di effettiva prestazione per determinare quale giudice sia competente a decidere la controversia.

Riferimenti normativi richiamati: articoli 45 e 413 c.p.c., legge 107/2015 art. 1, comma 121, oltre a precedenti ordinanze della Corte (n. 506/2019 e n. 29961/2023).

Fonte: rassegna massimario della Corte di Cassazione

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica