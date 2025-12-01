Cannabis sativa, il Consiglio di Stato porta la questione alla Corte UE

Il Consiglio di Stato ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione pregiudiziale sulla normativa italiana che vieta la coltivazione, l’uso e la commercializzazione di foglie, infiorescenze, olio e resina di cannabis sativa, anche quando il tenore di THC sia inferiore ai limiti consentiti dall’Unione europea.

La controversia nasce dall’impugnazione di un decreto ministeriale che, limitando l’utilizzo delle varie parti della pianta solo ai semi, restringe di fatto la produzione di derivati della canapa industriale come alimenti, cosmetici o prodotti a basso contenuto di THC, nonostante la legge europea consenta la coltivazione di varietà iscritte nel catalogo comune delle specie agricole.

Secondo la giurisprudenza italiana, la commercializzazione di foglie, infiorescenze e derivati costituisce reato, salvo che i prodotti non abbiano effetti droganti. Tuttavia, le restrizioni nazionali sembrano in contrasto con la libertà di iniziativa economica, la tutela dell’affidamento dei privati e le norme europee sul mercato interno e sulla politica agricola comune, che ammettono la produzione di alcuni derivati della canapa industriale.

Il Consiglio di Stato ha quindi sospeso il giudizio in attesa della decisione della Corte UE, che dovrà chiarire se le limitazioni italiane siano compatibili con il diritto comunitario o se debbano essere disapplicate. La decisione avrà un impatto significativo sul settore agroindustriale della canapa e sul commercio dei prodotti a base di CBD.

Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato