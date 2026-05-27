Candidature elettorali e vizi formali: il TAR ammette il soccorso istruttorio se l’irregolarità è imputabile alla P.A.

Con sentenza del 16/05/2026, N. 00778/2026 REG.PROV.COLL. e N. 00503/2026 REG.RIC., il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), pronunciandosi sul ricorso proposto nell’ambito delle elezioni comunali di Torpè, ha affermato un principio rilevante in materia di partecipazione elettorale e regolarità formale delle candidature.

Il Collegio ha ribadito che il procedimento elettorale è connotato da particolare rigore formale, soprattutto con riferimento all’autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura e dell’assenza di cause di incandidabilità, la cui mancanza determina, in via ordinaria, l’esclusione del candidato.

Tuttavia, secondo il Tribunale, tale rigidità deve essere coordinata con i principi di favor partecipationis, affidamento e leale collaborazione tra cittadino e amministrazione, specie quando l’irregolarità non dipende dal candidato ma da un errore del pubblico ufficiale incaricato dell’autenticazione.

In particolare, il TAR ha affermato che, quando risulti comunque raggiunto lo scopo sostanziale della norma – ossia la verifica dell’identità e della genuinità della sottoscrizione – un vizio meramente formale imputabile all’amministrazione non può tradursi in una causa di esclusione dalla competizione elettorale.

Ne deriva che, in simili ipotesi, è ammissibile l’attivazione del soccorso istruttorio anche nel contesto elettorale, quale strumento eccezionale ma necessario per consentire la regolarizzazione di irregolarità non sostanziali, purché tempestivamente rappresentate alla commissione competente.

Il Tribunale amministrativo ha quindi annullato il provvedimento di esclusione, ordinando l’ammissione della candidata alla competizione elettorale, e ha compensato le spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.

La decisione è stata assunta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con sede in Cagliari, nel giudizio che ha visto tra le amministrazioni resistenti il Ministero dell’Interno e la Commissione elettorale competente della provincia di Nuoro.