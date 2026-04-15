Bonus nuovi nati 2026, al via le domande: contributo da 1.000 euro per le famiglie

È ufficialmente partita la possibilità di presentare domanda per il Bonus nuovi nati 2026, il contributo una tantum da 1.000 euro destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell’anno.

A comunicarlo è l’INPS, che ha attivato il servizio a partire dal 14 aprile 2026. Il bonus riguarda tutti gli eventi avvenuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, ma per accedere è necessario rispettare alcuni requisiti precisi.

Tra questi, è obbligatorio presentare un ISEE per prestazioni familiari riferito al minore per cui si richiede il contributo, con un valore non superiore a 40.000 euro. Nel calcolo non vengono considerati gli importi dell’Assegno unico e universale.

La domanda deve essere inoltrata entro 120 giorni dalla nascita, dall’adozione o dall’affidamento preadottivo: superata questa scadenza si perde il diritto al bonus. Per gli eventi avvenuti prima dell’attivazione del servizio, il termine ultimo è fissato al 12 agosto 2026.

La richiesta può essere presentata da uno dei genitori, oppure – in caso di genitori non conviventi – da quello che vive con il minore.

Le modalità di presentazione sono esclusivamente telematiche: attraverso il sito dell’INPS, l’app INPS Mobile, il Contact Center o tramite i patronati.

Per ulteriori dettagli, l’Istituto rimanda al messaggio pubblicato il 14 aprile 2026 e alla circolare n. 45 del 10 aprile.