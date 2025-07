Azione di ripetizione del consumatore in tema di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 16992, del 24 giugno 2025 si è pronunciata in merito affermando, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 43 del 2025, il seguente principio di diritto:

«In tema di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l’azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito».

Fonte: Corte di Cassazione