Assegno divorzile e TFR: diritto confermato anche se a fini assistenziali

AGEL 19 Dicembre 2025, di Redazione

La Corte di Cassazione stabilisce che il coniuge divorziato può ricevere una quota del TFR dell’ex partner, anche quando l’assegno è esclusivamente di sostegno

La Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 32910 del 17 dicembre 2025, ha chiarito il diritto del coniuge divorziato a una quota del TFR dell’ex partner previsto dall’articolo 12-bis della legge n. 898 del 1970.

Secondo la Corte, l’assegno divorzile, anche se accordato in funzione prevalentemente assistenziale e non compensativa, non esclude la spettanza della quota di TFR. La disposizione, infatti, lega il diritto al mero fatto di ricevere l’assegno, senza considerare la sua funzione concreta.

La decisione ribadisce la finalità di solidarietà della norma, volta a garantire al coniuge economicamente più debole la partecipazione anche differita ai frutti economici maturati durante il matrimonio.

Fonte: Ufficio massimario della Corte di Cassazione

