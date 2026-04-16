Appalti pubblici, illegittima la trasformazione della gara da offerta economicamente più vantaggiosa a massimo ribasso

AGEL 16 Aprile 2026, di Redazione

Il TAR Puglia chiarisce i limiti delle stazioni appaltanti nella definizione dei criteri di aggiudicazione, ribadendo che non è consentito svuotare il confronto qualitativo previsto dalla legge

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Nel settore degli appalti pubblici, una gara non può essere formalmente impostata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e poi, nei fatti, ridotta a una competizione basata esclusivamente sul prezzo. Lo ha stabilito il TAR Puglia, sezione II, con sentenza 31 marzo 2026 n. 421, evidenziando l’illegittimità di un disciplinare che, pur richiamando il corretto criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 108 del d.lgs. 36/2023, introduceva elementi tali da neutralizzare ogni valutazione qualitativa.

Secondo il Tribunale amministrativo, una simile impostazione altera la natura della procedura, trasformandola sostanzialmente in una gara al massimo ribasso, in contrasto con la normativa sui contratti pubblici e con i principi di trasparenza e concorrenza che ne regolano l’affidamento.

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