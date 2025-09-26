Appalti pubblici e “principio del risultato”: stop a veicoli non idonei già in gara

Una recente e significativa pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 6337 del 18 luglio 2025) mette un punto fermo sull’applicazione del cosiddetto principio del risultato nell’ambito del Codice dei Contratti Pubblici. La sentenza, pur non avendo precedenti negli esatti termini, sottolinea un aspetto cruciale: l’efficienza e la qualità del servizio devono essere garantite fin dall’inizio, ossia in fase di gara.

Il caso specifico riguardava un appalto per il trasporto di alunni con disabilità. L’oggetto della controversia era l’idoneità dei veicoli offerti dalle imprese concorrenti rispetto ai requisiti tecnici minimi richiesti dal capitolato d’appalto.

Secondo i giudici, la Stazione Appaltante non può limitarsi a una verifica formale, ma deve assicurarsi che i mezzi proposti siano concretamente idonei a svolgere il servizio richiesto e, soprattutto, a rispettare le specifiche tecniche.

Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato