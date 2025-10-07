ANAC: no a incarichi “lampo” per il Responsabile Anticorruzione, serve stabilità

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha posto un freno alla prassi di nominare i Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per periodi estremamente brevi. L’Autorità ha sottolineato che questo approccio rischia di aggirare la normativa e di fatto indebolisce il ruolo chiave del RPCT.

Con un atto recente (30 luglio 2025), l’ANAC è intervenuta nei confronti di un’amministrazione locale, evidenziando come la continua sostituzione e le nomine non motivate per durate limitate – come un anno o addirittura sei mesi – impediscano al RPCT di svolgere in modo efficace il suo delicato compito di presidio della legalità. L’Autorità ha definito questa prassi “irragionevole”.

L’importanza della stabilità e continuità

L’ANAC ha chiarito che incarichi troppo brevi svuotano di contenuto la funzione del RPCT, che è considerata strategica e richiede stabilità, autonomia e continuità. Una durata limitata impedisce infatti al responsabile:

Di portare a termine l’intero ciclo di programmazione triennale .

. Di valorizzare le competenze acquisite e maturare una reale esperienza.

Le raccomandazioni di ANAC

Per garantire la necessaria stabilità e favorire una reale cultura della prevenzione della corruzione, l’ANAC ha raccomandato di conferire l’incarico:

Al Segretario comunale. A un dirigente interno all’amministrazione.

Inoltre, la durata dell’incarico deve coprire almeno un intero ciclo di programmazione (solitamente triennale), con la possibilità di una sola proroga. L’obiettivo è assicurare la continuità necessaria affinché il responsabile possa presidiare strategicamente la legalità.

Fonte: ANAC