Ammissibilità del vincolo di destinazione d’uso del bene culturale a tutela della manifestazione culturale immateriale

Ai sensi degli articoli 7 bis, 10, comma 3, lettera d), 18, comma 1, 20, comma 1, 21, comma 4, e 29, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004, il “vincolo di destinazione d’uso del bene culturale” può essere imposto a tutela di beni che sono espressione di identità culturale collettiva, non solo per disporne la conservazione sotto il profilo materiale, ma anche per consentire che perduri nel tempo la condivisione e la trasmissione della manifestazione culturale immateriale, di cui la cosa contribuisce a costituirne la testimonianza; ferma restando la necessità di rispettare il principio di proporzionalità (1).

(1) Conformi: Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5 del 2023;

Difformi: Cons. Stato, sez. V, n. 1933 del 2019.

