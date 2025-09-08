Al via i bandi per il Servizio Civile Universale ambientale e agricolo

Dal 4 settembre al 15 ottobre, tutti i giovani tra i 18 e i 29 anni – non ancora compiuti alla data di presentazione della domanda – potranno candidarsi per uno dei 2.098 posti disponibili in tutta Italia, accedendo con SPID al portale: https://domandaonline.serviziocivile.it/.

Il nuovo bando nasce da due protocolli d’intesa, rispettivamente con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e si aggiunge a quello nazionale conclusosi lo scorso febbraio, che ha visto l’avvio di oltre 50.000 giovani.

Maggiori informazioni sulle modalità di candidatura sono disponibili sui siti internet del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it.

Fonte: Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste