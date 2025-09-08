Al via i bandi per il Servizio Civile Universale ambientale e agricolo

Agricoltura 8 Settembre 2025, di redazione

2.098 posti disponibili in tutta Italia, accedendo con SPID al portale: https://domandaonline.serviziocivile.it/

Recenti in AGEL
Agricoltura

Effetti della notificazione del provvedimento sanzionatorio eseguita tramite S.I.N.

Agricoltura

L’istituto del silenzio assenso orizzontale è applicabile anche al parere della Soprintendenza

Agricoltura

Per la libera circolazione di un’opera d’arte l’amministrazione deve effettuare una verifica di interesse

Dal 4 settembre al 15 ottobre, tutti i giovani tra i 18 e i 29 anni – non ancora compiuti alla data di presentazione della domanda – potranno candidarsi per uno dei 2.098 posti disponibili in tutta Italia, accedendo con SPID al portale: https://domandaonline.serviziocivile.it/.

Il nuovo bando nasce da due protocolli d’intesa, rispettivamente con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e si aggiunge a quello nazionale conclusosi lo scorso febbraio, che ha visto l’avvio di oltre 50.000 giovani.

Maggiori informazioni sulle modalità di candidatura sono disponibili sui siti internet del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it.

Fonte: Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica