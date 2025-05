Ai fini dell’integrazione del reato di omissione di atti d’ufficio è necessaria la competenza del pubblico ufficiale ad emettere l’atto

La Corte di Cassazione Sez. 6 Penale, con la sentenza n. 4526 (dep. 04/02/2025) ha affermato che ai fini dell’integrazione del reato di omissione di atti d’ufficio previsto dall’art. 328, comma secondo, cod. pen., l’obbligo, in capo al pubblico ufficiale, di fornire risposta, anche solo per chiarire le ragioni del ritardo, presuppone la competenza del medesimo, in base alle fonti che disciplinano l’attività amministrativa, ad emettere l’atto d’ufficio oggetto della richiesta del privato, non rilevando il mero affidamento dell’istante a ricevere risposta, ingenerato da pregresse interlocuzioni con il pubblico agente.



Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 2, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE

COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 252 com. 4

Fonte: Massimario della Corte di Cassazione