Ad Aosta arrivano “I Dialoghi di Italia Domani sul PNRR”

Arriva in Valle d’Aosta il ciclo di incontri “Italia Domani – Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per comunicare con cittadini, imprese e Amministrazioni locali; l’evento si svolgerà il 9 luglio alle 11 all’interno della Cittadella dei giovani, in viale Giuseppe Garibaldi 7.

Roberto Cingolani, Ministro della Transizione ecologica, e Marco Leonardi, Capo del Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza, del Consiglio illustreranno i progetti per la città, i vantaggi per il territorio, il ruolo degli enti locali nell’attuazione del PNRR e le modalità per accedere alle risorse; interverranno il Presidente della Regione Valle d’Aosta, Erik Lavevaz, e il Sindaco di Aosta, Gianni Nuti

La seconda parte dell’incontro sarà caratterizzata dal dialogo con i cittadini, con le associazioni di categoria e le imprese; l’evento sarà moderato da Simonetta Nardin, dell’Ufficio per la Comunicazione istituzionale e le Relazioni con i media della Presidenza del Consiglio, e da Alessandra Ferraro, Caporedattrice Tgr Rai Valle d’Aosta. L’ingresso alla sala sarà consentito previa registrazione, a partire dalle 10.15.