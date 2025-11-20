Acquirente con patto di riservato dominio può contestare la stima in espropriazioni

AGEL 20 Novembre 2025, di Redazione

La Corte di Cassazione chiarisce che chi ha acquistato un bene con riserva di proprietà ha diritto a opporsi alla valutazione dell’indennità di esproprio, insieme o in alternativa al venditore

Articoli correlati
AGEL

Niente rinnovi automatici per le concessioni demaniali marittime

AGEL

La Corte Suprema conferma lo status di figlio anche per la madre intenzionale nei casi di Pma eterologa all’estero

AGEL

Cassazione: spese per minori in strutture a carico del Comune di residenza dei genitori

AGEL

Società in house e accesso agli atti: chiarimenti dal Consiglio di Stato

AGEL

Responsabilità degli enti locali nei consorzi: anche senza impegno preventivo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17635 del 30 giugno 2025, ha stabilito che l’acquirente di un immobile con patto di riservato dominio può contestare la stima dell’indennità in caso di espropriazione per pubblica utilità. Secondo la Corte, infatti, chi ha acquistato il bene mantiene un diritto sostanziale sullo stesso e può quindi intervenire nel procedimento, sia in concorrenza sia in alternativa al venditore originario. La decisione conferma precedenti orientamenti e richiama norme del Codice Civile e del Decreto Legislativo 150/2011, consolidando il principio della legittimazione attiva dell’acquirente nella determinazione dell’indennizzo.

Fonte: Massimario della Corte di Cassazione

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica