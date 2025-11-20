Acquirente con patto di riservato dominio può contestare la stima in espropriazioni

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17635 del 30 giugno 2025, ha stabilito che l’acquirente di un immobile con patto di riservato dominio può contestare la stima dell’indennità in caso di espropriazione per pubblica utilità. Secondo la Corte, infatti, chi ha acquistato il bene mantiene un diritto sostanziale sullo stesso e può quindi intervenire nel procedimento, sia in concorrenza sia in alternativa al venditore originario. La decisione conferma precedenti orientamenti e richiama norme del Codice Civile e del Decreto Legislativo 150/2011, consolidando il principio della legittimazione attiva dell’acquirente nella determinazione dell’indennizzo.

Fonte: Massimario della Corte di Cassazione