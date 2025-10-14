Abuso edilizio: arretramento sostituisce la demolizione se sufficiente

La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. 2, n. 10395 del 21 aprile 2025, affronta un tema cruciale in materia di rapporti di vicinato: le conseguenze della violazione delle distanze legali tra fabbricati.

La Suprema Corte afferma che, in presenza di un abuso edilizio riguardante le distanze, l’intervento del giudice non deve necessariamente sfociare nella soluzione più drastica.

La regola chiave è il principio di proporzionalità: una volta accertata la violazione (che trae la sua fonte, in questo caso, dagli articoli 872 e 873 del codice civile), il provvedimento di tutela giurisdizionale deve perseguire l’integrale realizzazione dell’interesse leso (il rispetto della distanza minima), ma con il minor sacrificio possibile per l’obbligato, ovvero il proprietario della costruzione irregolare.

Ne consegue che: la demolizione totale del manufatto non è un esito automatico. La Corte stabilisce che, se l’arretramento parziale della costruzione è sufficiente a ristabilire il rispetto delle distanze legali e a tutelare pienamente gli interessi del vicino, questa soluzione deve essere preferita alla demolizione completa. Solo quando l’arretramento non basta a sanare integralmente la violazione si potrà ricorrere alla misura più estrema.

Fonte: Rassegna mensile della

giurisprudenza civile della

Corte di cassazione