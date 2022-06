A Cagliari sbarcano I “Dialoghi di Italia Domani sul PNRR”

Arriva in Sardegna il ciclo di incontri “Italia Domani – Dialoghi sul PNRR”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per comunicare con cittadini, imprese e Amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del PNRR.

L’evento si svolgerà il 20 giugno alle 12 nella Sala M2 del Teatro Massimo di Cagliari, in Via De Magistris n° 12.

Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo, Elena Bonetti, Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, insieme ad Alessandro Aresu, Consigliere del Presidente del Consiglio illustreranno i progetti per la città, i vantaggi per il territorio, il ruolo degli enti locali nell’attuazione del PNRR e le modalità per accedere alle risorse.

Interverranno il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, e il Sindaco di Cagliari e della città metropolitana Paolo Truzzu.

La seconda parte dell’incontro sarà caratterizzata dal dialogo con i cittadini, con le associazioni di categoria e le imprese. L’evento sarà moderato dal Capo dell’Ufficio per la Comunicazione istituzionale e le Relazioni con i media della Presidenza del Consiglio, Paola Ansuini.

L’ingresso alla sala sarà consentito previa registrazione, a partire dalle ore 11.15.

I cittadini possono registrarsi a questo link