Quando il mezzo sequestrato non può essere portato in deposito

DOMANDA

Si chiede vostro qualificato parere in merito a quanto segue: La PL ha rinvenuto un’auto parcheggiata su suolo pubblico. Dopo controlli tramite targa, il mezzo risulta privo di assicurazione e con revisione scaduta. Inoltre da visura presso ACI-PRA il mezzo risulta gravato da parecchi fermi amministrativi. Il proprietario è irreperibile. Il mezzo è parcheggiato in una piazza che sarà soggetta a lavori di manutenzione e pulizia e quindi dovrà essere spostata (verrà emessa apposita ordinanza con rimozione forzata per tutte le auto parcheggiate nella piazza interessata). Si chiede se visto quanto appena esposto (il mezzo interessato quasi sicuramente dovrà essere spostato con un carro attrezzi vista l’irreperibilità del proprietario) è possibile spostare l’auto in un’area di proprietà del comune precisando che l’Ente non ha una depositeria.

RISPOSTA Preliminarmente, deve rilevarsi come nel caso di specie sussistano…

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