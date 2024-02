È legittimo l’esercizio di un potere regolatorio sul diritto d’autore per contrastare la pirateria on-line

La tutela del diritto d’autore costituisce sul piano delle garanzie di effettività dell’ordinamento speciale il caposaldo dell’interesse pubblico che giustifica la previsione di procedure urgenti e l’elaborazione, in itinere, di misure tecniche che possano garantirne l’effettività: conseguentemente è legittimo l’esercizio di poteri inibitori realizzati attraverso l’ordine, nei confronti dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell’accessibilità del sito web o dei servizi illegali, di eseguire il provvedimento dell’Autorità entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione, mediante disabilitazione della risoluzione DNS dei nomi di dominio, o, comunque, adozione di misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente.

