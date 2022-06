World Social Media Day: 4,6 mld di persone coinvolte

Oggi – 30 giugno – è il World Social Media Day. Secondo i dati risalenti a gennaio 2022, più della metà della popolazione mondiale utilizza i social media. In altre parole, i social media fanno già parte della vita quotidiana di circa 4,62 miliardi di persone, e spesso occupano più tempo di quanto vorrebbero. Tuttavia, sebbene queste piattaforme possano essere divertenti e siano un ottimo modo per condividere esperienze con gli amici e informazioni, presentano anche notevoli rischi per la cybersecurity. Quindi, quali sono i pericoli a cui dobbiamo prestare attenzione e quali sono gli errori più comuni che commettiamo? Check Point Software Technologies Ltd., il principale fornitore di soluzioni di cybersecurity a livello globale, in occasione del Social Media Day, evidenzia i quattro principali fattori di rischio da tenere a mente per essere sicuri quando utilizziamo i social media: 1. Condividere informazioni personali: è un errore molto comune e pericoloso che si verifica ogni giorno sui social network.

I criminali informatici cercano per prima cosa di rubare le vostre informazioni personali. Con questi dati possono poi preparare diverse campagne phishing o addirittura rubare i vostri soldi. Se a ciò si aggiunge il fatto che la maggior parte delle persone utilizza gli stessi dati di accesso per diverse piattaforme di social media, il furto delle credenziali da una di esse, potenzialmente, consente agli hacker di accedere a tutti i vostri account dei social media. È quindi fondamentale utilizzare password diverse e non condividere i dati personali per ridurre al minimo i danni se si dovesse essere vittima di un attacco. 2. Attenzione alle e-mail non richieste per reimpostare la password: oggi ci sono così tante piattaforme social in circolazione che è molto facile pensare che, prima o poi, possa verificarsi un errore, ed è qui che gli hacker possono approfittarne. Se ricevete un’e-mail che vi chiede di cambiare la password, anche se non l’avete richiesta, il primo impulso è quello di cliccare sul link e resettare. Questo è pericoloso, perché può dare all’aggressore l’accesso all’intero account. Per evitare che ciò accada, dovreste collegarvi direttamente sulla pagina della piattaforma del social media (senza cliccare sul link contenuto nell’e-mail) e cambiare la password (e poi fare lo stesso per gli altri account che condividono la stessa password).