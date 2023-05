WEBINAR: Il fenomeno del Whistleblowing: questo (non più) sconosciuto

Il webinar sarà dedicato ad approfondire il d.lgs.10 marzo 2023, n.24 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Qual è la percezione del fenomeno nell’ambito pubblico? A che punto siamo con la gestione dei canali, del fatto insito nelle segnalazioni di illecito e come oggi vengono valutate? Ripercorrendo la storia del fenomeno del c.d. whistleblowing dalle antiche origini italiane, verranno analizzati i punti salienti della novella normativa. Saranno individuati gli adempimenti organizzativi ed i profili operativi da attuare nell’ambito dell’ente pubblico, chiamato, in qualità di titolare del trattamento del dato, a garantire i diritti e le libertà delle persone in linea con i princìpi applicabili al trattamento di dati personali imposti dal GDPR.