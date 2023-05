WEBINAR: gli incentivi tecnici nel nuovo codice dei contratti pubblici

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31-03-2023 – Suppl. Ordinario n. 12, il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 il nuovo Codice dei contratti pubblici. In base all’art. 229 del D.Lgs. 36/2023 “1. il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023. 2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”.

All’interno del Codice è prevista all’art. 45 una nuova disciplina degli incentivi tecnici. La relazione illustrativa al codice sul nuovo art. 45 precisa che “L’articolo disciplina gli incentivi per funzioni tecniche, rinviando all’allegato I.10 per l’elenco delle attività da incentivare. La previsione, sebbene semplificata rispetto alla versione precedente contenuta nell’art. 113 del d.lgs. 50/2016, reca una disciplina non limitata alle linee generali, ma estesa a profili di dettaglio, e ciò allo scopo di prevenire le difficoltà e le incertezze in cui incorrono le amministrazioni nella fase applicativa, anche per i timori di responsabilità amministrativa connessa all’erogazione di incentivi non dovuti. La finalità è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni”.

Nel webinar si affronteranno, pertanto, tutte le tematiche e le problematiche applicative relative alla nuova disposizione che si presenta, per molti aspetti, innovativa rispetto alla precedente.

L’evento si inserisce nel Piano di Formazione elaborato da Anci Digitale per i Comuni, una serie di occasioni di aggiornamento e approfondimento con l’ausilio dei consulenti esperti del Servizio Anci Risponde. La partecipazione è dunque riservata esclusivamente agli Enti abbonati ai Servizi di Base – Anci Risponde di Anci Digitale S.p.A.

PROGRAMMA – mercoledì 24 maggio 2023

ore 10.00 INTRODUZIONE AI LAVORI

Anna Rita Marocchi, Responsabile Area Servizi e Progetti Anci Digitale S.p.A.

ore 10.10 RELAZIONE DELL’ESPERTO

Amedeo Scarsella, Consulente Anci Digitale

Le novità dell’art. 45 del D.lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici)

Le procedure di affidamento incentivabili

Le attività oggetto di incentivi tecnici

Il tetto retributivo individuale

L’atto di determinazione dei criteri di riparto

Le relazioni sindacali

Il personale incentivabile

Gli incentivi per i progetti relativi al PNRR (art. 8, comma 5, D.L. 13/2023)

Il Quaderno operativo Anci sulle funzioni tecniche incentivabili

ore 10.50 RISPOSTE AI QUESITI

ore 11.00 CONCLUSIONE DEI LAVORI



Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i seguenti riferimenti:

Tel. 06 83394257 E-mail: info@ancidigitale.it