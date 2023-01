Via libera del Comitato interministeriale al Piano anticorruzione

Il Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione, riunitosi a Palazzo Chigi il 12 gennaio, ha espresso, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, parere favorevole al Piano nazionale anticorruzione 2022 (Pna) approvato lo scorso 16 novembre dall’Anac . Affinché il Piano sia pienamente operativo manca un ultimo passaggio nel Consiglio dell’Autorità.

“Il parere favorevole al Piano Nazionale Anticorruzione predisposto da Anac è un’ottima notizia. Il Pna è uno strumento fondamentale che rafforza l’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative”, afferma il presidente dell’Autorità nazionale Anticorruzione Giuseppe Busia. “Occorrono strumenti forti di prevenzione della corruzione, come il Pna approvato. La corruzione lede un fondamentale principio sancito dalla nostra Carta fondamentale, quello di uguaglianza. Distrugge il merito, vanifica i sacrifici di chi ha investito sulle proprie capacità per avere un impiego, un finanziamento o una commessa, sfuggiti solo a causa di furberie e inganni”, sottolinea Busia, aggiungendo che “nei prossimi giorni potremo procedere all’approvazione definitiva del Piano e le Pubbliche amministrazioni potranno così disporre di un’arma efficace in più non solo per combattere e prevenire il malaffare ma per essere più efficienti nella loro azione al servizio dei cittadini”.