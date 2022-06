“Valore pubblico: la Pubblica amministrazione che funziona”, la premiazione delle best practice il 20 giugno a Milano

Si svolgerà il 20 giugno a Milano, alla presenza del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, l’evento conclusivo del percorso iniziato con il bando “Valore pubblico: la Pubblica amministrazione che funziona” che SDA Bocconi, in collaborazione con le testate del Gruppo Gedi, ha lanciato con il patrocinio del ministro per la Pubblica amministrazione, insieme ad Anci e Upi.

All’evento, che secondo gli organizzatori ha avuto un grande successo, saranno presentate le migliori iniziative intraprese per promuovere l’innovazione e gli esempi virtuosi delle Pubbliche amministrazioni che hanno partecipato al bando nei dieci settori individuati: sostenibilità, digitalizzazione, semplificazione amministrativa, diversità e inclusione, lavoro e sviluppo economico-imprenditoriale, nuove fragilità, sport, cultura e turismo, innovazione e creatività, innovazioni gestionali.

Fonte: Ministero per la Pubblica Amministrazione