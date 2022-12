Trento punta sul turismo digitale, nuove iniziative per scoprire il territorio

Il Comune di Trento è una città attenta al digitale, soprattutto per quanto riguarda il potenziale che può esprimere nel settore turistico: dopo l’introduzione della realtà virtuale in Cappella Vantini o la proposta degli itinerari del podcast Wiki Trento, ecco arrivare 2 proposte frutto di un bando dell’Amministrazione finalizzato a promuovere progetti innovativi per diffondere la conoscenza del territorio.

La 1° iniziativa è HiStoric Trento, una caccia al tesoro innovativa per scoprire la città interagendo, tramite Telegram, con il bot @Nett1 che guiderà gli utenti attraverso i luoghi cittadini proponendo enigmi e raccontando le storie dei punti di interesse toccati durante il percorso: chi concluderà la caccia al tesoro nel periodo più breve potrà vincere appositi premi messi a disposizione dalle strutture del territorio.

La 2° iniziativa si chiama “Trentino da esplorare per tutti” e consiste in un percorso video fruibile a tutti con le strutture e luoghi di interesse storico e culturale della provincia di Trento: i video sono corredati della traduzione in linguaggio Lis oltre alle varie lingue, anche sottotitolate, come italiano, inglese e tedesco.

La visualizzazione dei video è accessibile dalla pagina dedicata all’interno del Portale dell’iniziativa e presenta le caratteristiche di Palazzo Geremia, Palazzo Trentini, Museo Diocesano, Tridentum – Spazio Archeologico Sotterraneo del Sass, Torre Civica e Porta Veronensis.

Grazie ad HiStoric Trento è possibile giocare a una caccia al tesoro innovativa per scoprire la città, come funziona? Basta scaricare Telegram sullo smartphone, cercare il bot @Nett1 e iniziare a interagire, sarà il robot che simula una conversazione a guidare nell’avvio del gioco. Dopo aver scelto se trovare dei compagni di avventura o giocare da solo/a, il bot @Nett1 propone una caccia al tesoro adatta alle esigenze dell’utente, tra cui il tempo a disposizione (da 30 minuti a 2 ore). Nett1 chiederà di raggiungere dei luoghi, racconterà delle storie e metterà alla prova i giocatori con indovinelli ed enigmi. L’obiettivo è concludere la caccia nel più breve tempo possibile per vincere i premi messi a disposizione e divertirsi; ogni settimana, per le 2 squadre più veloci, sono in palio premi diversi (nel periodo natalizio ingressi gratuiti alla pista di pattinaggio delle Albere).

Mentre l’obiettivo di “Trentino da esplorare per tutti” è quello di creare dei “tour” video fruibili a tutti, riguardanti strutture e luoghi di interesse storico e culturale della provincia allo scopo di avvicinare e invogliare i turisti alla visita. In ogni video è presente la traduzione in linguaggio LIS e la possibilità di scelta di audio-guida e/o sottotitolatura in italiano, inglese e tedesco. Il progetto nasce dall’idea di HandiCrea, Cooperativa sociale che da 25 anni lavora nel settore della disabilità svolgendo le attività di Sportello Handicap e di mappatura dell’accessibilità dei luoghi del territorio.