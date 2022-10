Trani mette “il cittadino al centro” con un nuovo sito istituzionale

Il Comune di Trani ha lanciato il nuovo sito istituzionale con una nuova interfaccia grafica e un’innovativa architettura dei contenuti, in armonia con le specifiche definite nelle linee guida di design per i servizi web della Pubblica Amministrazione.

Il sito è frutto della collaborazione tra OpenContent e il Team per la Trasformazione Digitale, volta a creare un modello unico di interazione digitale tra cittadini e Comuni in Italia. Adottare questo modello non comporta solo un cambiamento di stile grafico; significa ripensare il rapporto con il cittadino, mettendo al centro i servizi offerti e non l’organizzazione comunale, accompagnando l’utente a soddisfare i bisogni informativi attraverso i canali digitali con percorsi pensati per le varie tipologie di utenti (famiglie, imprese, genitori).

L’organizzazione dei contenuti è stata rivista ed è maggiormente orientata alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini, questo ha comportato un lavoro di redazione per lo spostamento e la revisione dei contenuti, in modo da renderli più fruibili e comprensibili a tutti e il focus ora è sui Servizi che la Città di Trani offre ai cittadini.

A questo scopo è stato avviato un lavoro di stesure delle schede dei servizi, lavoro che non è concluso e proseguirà nelle prossime settimane, per arrivare a una copertura più ampia dei servizi offerti, il tutto si innesta in un processo di cambiamento dell’organizzazione interna del Comune e questo comporta sfide complesse che includono un cambio di abitudini e di prospettiva del personale, tali sfide verranno affrontate nella consapevolezza che eventuali disagi verranno via via superati per il raggiungimento dell’obiettivo: fornire ai cittadini degli strumenti moderni per interagire con il Comune.

Fonte: Comune di Trani